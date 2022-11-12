2019 Yılında Başlatılan "Geleceğe Nefes" Kampanyası Kapsamında Türkiye Genelinde Eşzamanlı Olarak Gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde De Gerçekleştirildi.
Pazarcık İlçesi Armutlu Mahallesi Mevkiinde Gerçekleştirilen Fidan Dikim Etkinliğine İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Protokolü Ve Öğrenciler Katılım Sağladı.
Burada Bir Açıklama Yapan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Ağaçlandırmanın Önemine Dikkat Çekerek İlçe Genelinde Ağaçlandırma Çalışmalarının Devam Edeceğini Söyledi.