Depremlerin ardından kentte yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Şehrin simgeleri arasında yer alan Maraş çöreği ustaları da yaşanan felaketin ardından ekmek kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Esnaftan bazıları ise yol kenarlarında kurdukları seyyar tezgahlarla satış yapıyor.

Özel merdanelerden geçirildikten sonra taş fırınlarda pişirilen Maraş çöreği, kolay hazmedilmesi, bozulmaması ve tok tutması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Geçmiş yıllarda coğrafi işaret alarak tescil edilen Maraş çöreği, artan talep üzerine yumuşak, gevrek, tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü, pekmezli gibi çeşitleriyle üretiliyor.