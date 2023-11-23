Beyaz Rusların ilçeye gelişlerinin 103'üncü yılı dolayısıyla Rus Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilen ve 2008'de yapılan Rus Anıtı'ndaki tören, Türk ve Rus katılımcıların karanfil bırakmasıyla başladı.

Daha sonra Rus Ortodoks Kilisesi Papazı tarafından ayin düzenlendi.

Ayinin ardından anıtın bahçesindeki müze ziyaret edildi ve anı defteri imzalandı. Anı fotoğrafları çekimiyle tören sona erdi. Törenlere Gelibolu Belediye başkanı Mustafa Özacar, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Ankara Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesinin yöneticisi Erol Uğurlu, TURUSIA Müdürü ve Onsekiz Mart Üniversitesi Türkiye Rusya İş Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan ile Antalya, Eskişehir ve Bursa'daki Rus derneklerinin temsilcileri katıldı.