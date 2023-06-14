Kavurma sevenler bu lezzeti günün her saatinde yiyebiliyor. Ankara kavurma tarifi de enfes tadıyla vazgeçilmez bir şölen sunuyor. Ankara kavurma tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

Bir kilo kuşbaşı doğranmış dana eti

2 adet kuru soğan

3 adet domates

3 adet sivri biber

Bir kahve fincanı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber



TARİF

Kuşbaşı etleri minik bir şekilde doğrayın ve etleri sacın içine koyun.

Kısık ateşte etleri suyunu salıp, geri çekene kadar bekleyin.

Soğanları da küçük küçük doğrayın.

Suyunu çeken etlerin içine ilave edip kavurmaya başlayın.

Bu aşamada sac tavanın içine yağları da ilave edin.

Soğanların dirilikleri gittikten sonra ince halkalar şeklinde doğradığınız biberleri tavaya ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika sonra kabuklarını soyduğunuz, minik küpler şeklinde doğradığınız domatesleri tavaya alın ve kavurma işlemine devam edin.

Birkaç dakika sonra tuz ve karabiberi ekleyip tavanın kapağını kapatın.

Ocağın altını kısın ve domatesler suyunu çekene kadar bu şekilde pişirin.

Domatesler suyunu tamamen çektikten sonra yemeğiniz hazırdır.