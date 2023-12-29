Bursa'nın Osmangazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Eşinden ayrıldıktan sonra çalıştığı apartmanın bodrum katında kalan 2 çocuk babası Mustafa Demirel'in büyük oğlu, babasından 3 gün haber alamadı.

Babasından haber alamayan ve kardeşi Hakan Demirel ile gittiği evde babasının cansız bedeni ile karşılaşan büyük oğlu, neye uğradığını şaşırdı.



Demirel'in tüfekle sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Çalışma başlatan cinayet masası ekipleri, önce bina ile çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis mesajları buldu

Olay yerinden parmak izi alıp, Mustafa Demirel'in cep telefonu kayıtlarını inceleyen ekipler, oğlu Hakan'ın babasına, "Baba kredi kartlarının birinde para yok. Diğerindeki altın hesabını bozdurup, paraya çevirip kıyafet alacağım. Bilgin olsun" yazılı mesaj gönderdiğini belirledi.

"Suçsuzum" dedi ama...

Ekipler, babasının otomobilini de kullandığı tespit edilen Hakan Demirel'i gözaltına aldı. Emniyetteki ilk ifadesinde, soğukkanlı hareketleriyle dikkat çeken Demirel'in, "Suçsuzum. Babamı akrabalarımdan bazı kişiler de öldürmüş olabilir. Beni, gereksiz yere sorguluyorsunuz. Müsaade edin, son görevimi yapmam için babamın cenaze törenine katılayım." dedi. Ancak daha sonra suçunu itiraf eden Hakan Demirel, babasını kaldığı odasında tüfekle öldürdüğünü belirtti.



"Kız arkadaşıma küfrettiği için oldu"

Demirel'in Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis talebiyle yargılanan Demirel, "Babam kız arkadaşıma küfrettiği için oldu. Bana tüfeği çekti, ben de kendisinin elinden tüfeği alıp ateş ettim. Ağabeyim yanımda olduğu için babamı öldürdüğümü söyleyemedim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.