Toplantıya Ak parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof.Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ile Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri katıldı.

Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Kurucu Başkanı Mehmet Ali Ecerkale 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekillerine Derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Dernek hakkında görüşlerini belirten Kahramanmaraş Milletvekilleri, Derneğin faaliyetleri ve projelerine yönelik memnuniyetlerini ifade etti.

Organizasyon, konuklarla yapılan fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.

