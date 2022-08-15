Çorbanın içerisinde bulunan doğal kolojen ise bağışıklığı güçlendirir cildi gençleştirir gribal enfeksiyonlara iyi gelir kas yırtılmalarında, kemik sağlığında, kırıklarda ve çeşitli ortopedik rahatsızlıklarda bol tüketim önerilir içerisindeki kolajen içeriği dışında da magnezyum, kalsiyum fosfor gibi mineraller içermesinde dolayı hızlı bir şekilde iyileşmenin yanı sıra cilt, tırnak ve saç sağlığına yarar sağlar. Özellikle cildin elastikiyetini arttırarak daha genç bir görünüm elde edilmesini yardımcı olur.

Lokantacı Zafer Ayranpınar ise kolajen çorbasının sırrını ve tarifini Aksu Haber’e paylaştı.