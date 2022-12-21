Mobilyadan beyaz eşyaya katlanan fiyatlar Evliliğe giden yolda yapılan masraflar “Nerede o eski düğünler” dedirtiyor.
Fiyatların artmasının yanı sıra kız tarafının erkek tarafından alınmasını istediği eşyalar da tartışma konusu oluyor.
Mobilyadan beyaz eşyaya katlanan fiyatlar Evliliğe giden yolda yapılan masraflar “Nerede o eski düğünler” dedirtiyor.
Fiyatların artmasının yanı sıra kız tarafının erkek tarafından alınmasını istediği eşyalar da tartışma konusu oluyor.
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