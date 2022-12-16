Kan damarlarında meydana gelen tıkanıklık veya darlık sonucunda inme meydana geliyor. Yaşanan inme sonrası ilk 8 saat kritik önem arz ediyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi'nde ise inme ameliyatları başarılı bir şekilde yapılıyor.

Samsun'da yaşayan 34 yaşındaki Feride Kaya, işten eve geldiğinde aniden sol tarafını hissedememeye başladı. Büyük Anadolu Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel tarafından inme tanısı koyularak hızlı bir şekilde ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan damar açıcı tedavi (mekanik trombektomi) ile hastanın hem felç kalması engellendi hem de hayatta kalması sağlandı.

İlk 8 saatin kritik önem taşıdığı hastalıkla ilgili bilgi veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, "İnmelerin yüzde 10 ile 15'i gençlerde görülmeye başladı. En önemli sebepleri ise sigara, hiperlipidemi, hipertansiyon ve genetik faktörler” dedi.

"İnmelerde acil müdahale çok önemlidir

Hastanın durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, “Feride hanım bize sol taraf güçsüzlüğü ve konuşma bozukluğu ile geldi. Hastayı hızlı bir şekilde anjiografi ünitesine aldık. Klinik durumu kötüleşmekteydi. Beynin sağ tarafını besleyen ana damarda tıkanma vardı. Anjiografik müdahale ile tıkalı ana damarları açtık. Bu damarı açtıktan sonra klinik düzelme olmaya başladı. Klinik düzelme hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte fizik tedavi hastanemize fizyoterapi için yönlendireceğiz. Hatta yerini ayarladık ve oraya gönderiyoruz” diye konuştu.

İnmelerde acil müdahalenin çok önemli olduğunu dikkat çeken Dr. Akpınar, “Büyük damar tıkanması varsa o damarın anjiografik acil müdahale ile açılması gerekiyor. Merkez olarak yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Ülkemizde bu anlamda çok iyi yerlere geldik. Hastalar hızlı şekilde bize ulaşıyor ve hızlı bir şekilde anjiyoya alıyoruz. Yüzümüzü güldürecek düzelmeler olduğunu gördükçe mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

Genlerde görülme sıklığı

İnme hastalığının gençlerde sık görülmeye başladığı söyleyen Doç. Dr. Akpınar, "İnmelerin yüzde 10 ile 15'i gençlerde görülmektedir. Genç derken 50 yaşın altında hastaları kastediyoruz. Tabii bu durumlarda risk faktörü çok önemlidir. İleri yaşa göre genetik eğilim çok daha fazla oluyor. Pıhtılaşmaya eğilim oluşturan genetik bir hastalık veya aile öyküsü gençlerde inme geçirme riskini artırmaktadır. Yapılan araştırmalarda sigara kullanımı, kan yağlarındaki yükseklik ve hipertansiyon gençlerde inme sıklığını artıran nedenler arasındadır. Hastamızda da bir sigara kullanımı vardı. Genetik bir eğilim var mı diye araştırmaları yapıyoruz" bilgilerini verdi.

3'te 1'i hayatını kaybediyor

İnmelerde bir damar tıkanması varsa erken müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akpınar, "Biliyoruz inmelerinde 3'te 1'i hayatını kaybediyor, 3'te 1'i ise yatağa bağımlı kalıyor. Bu ölümleri ve yatağa bağımlı kalmaları önleyebilmek için erken saatlerde uygun hastalara toplardamardan verilen damar açıcı ilaç uygun hastalara ise anjiyo yöntemi ile müdahale etmek gerekiyor. İlk 6 ile 8 saat çok önemlidir. Saat ilerledikçe hastanın fayda görme olasılığı azalıyor. Tabii ki çalışmalarda 24 saate kadar artık müdahale yapılabiliyor. Geç kalırsak yaptığımız işlemin bir faydası olmuyor” ifadelerini kullandı.

“Çok ani oldu”

Hafta Feride Kaya ise şunları söyledi:

"Hastalık çok ani oldu. Baş ağrılarım oluyordu. İşten eve gelmiştim. Birden sol tarafıma bir şey oldu. O sırada yanımda kardeşim var. Bendeki değişikliği fark etti. Daha sonra ambulans ile bu hastaneye getirildim. Sol tarafımda bir felç durumu oldu. Şu anda da daha iyiyim. 4 gün yoğun bakımda yattım, 2 gündür de servisteyim. Şu anda iyi durumdayım."