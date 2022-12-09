Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu (GENÇ KONFED), gençlerin kariyer hayatındaki etkenleri konu alan bir çalışmaya imza attı.

2022’nin son çeyreğinde yapılan araştırma kapsamında, 18-30 yaş arasındaki gençlerin kariyer hayatındaki ilk adımları ve bu adımları takip eden süreç analiz edildi.

İletişim teknolojilerinin toplum üzerindeki etkilerinin artmasıyla, gençlerin eğitim ve kariyerlerini dijital dünyaya uyarlama çabası içinde olduğu görüldü.

Gençlerin yüzde 42’si lisans mezunu

Araştırmaya Türkiye’nin 7 bölgesinden 1700 genç katıldı. Üniversitelerde gerçekleşen reformla birlikte üniversite mezunu genç sayısının arttığı gözlemlendi.

Katılımcıların yüzde 42’sini lisans mezunları, yüzde 27’sini lise mezunları, yüzde 18’ini lisansüstü mezunları, yüzde 13’ünü ilköğretim mezunları oluşturdu.

Gençlerin yüzde 64’ünün, eğitim süresi içinde sosyal platformlarda gönüllü faaliyetlere katıldığı sonucuna varıldı.

Eğitim sırasında kariyer planlaması yapılmıyor

Katılımcıların yüzde 29’u eğitimi esnasında profesyonel kariyeri için staj yaptığını veya çalıştığını belirtirken, yüzde 61’i ise çalışmadığını belirtti.

Staj yapanların yüzde 72'sini kısa dönemli staj (0-3 ay) yapanlar oluşturdu. Uzun dönemli staj (1+ yıl) yapanların oranıysa yüzde 4.

Kariyer planlaması konusundaki bu eksikliğin, yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen "Kariyer Kapısı" ve Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) devreye aldığı "Staj Portalı" programlarıyla giderilmesi amaçlanıyor.

Katılımcıların yüzde 48'i mesleğini yapıyor

"Okuduğunuz bölümün mesleğini mi yapıyorsunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 48'i "evet", yüzde 22'si ise "dolaylı olarak evet" yanıtını verdi.

"Mezun olduktan sonra iş bulmakta zorluk çektiniz mi" sorusunun cevabı ise yüzde 64'lük bir oranla "hayır" oldu.

Gençlerin yüzde 31'i, 10 defadan fazla mülakata girdiğini belirtti.

Kamuda çalışmaya sıcak bakılıyor

Katılımcılar, başvurularını yaparken çoğunlukla maaşı ve yan hakları göz önünde bulundurduğunu kaydetti.

"Kariyerinizi kamuda mı özel sektörde mi planlamak istersiniz" sorusuna ise gençlerin yüzde 57'si "kamuda", yüzde 34'ü "özel sektörde", yüzde 9'u ise "fark etmez" yanıtını verdi.

"Gençlerimize yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Genç nüfusuyla Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma konusunda büyük potansiyel sahibi olduğunun altını çizen Konfederasyon Genel Başkanı Bilal Okudan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak, ülkemiz gençliğinin sorunlarını tespit etmek, gidermeye yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve genç nüfus potansiyelimizi ülkemizin uluslararası mecrada rekabet edebilirliğini artırmak adına etkin kılmak için gençlikten aldığımız enerjiyle gençlerimize yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. "