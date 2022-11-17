Eğitim öğretimi destekleyici kursların yanı sıra sosyal aktivite alanlarıyla da dikkat çeken Dr. Cafer Tatlıbal Gazipaşa Gençlik Merkezi, gençlerle dolup taşıyor. Çeşitli eğitim kurslarına katılan öğrenciler, dinlenme zamanını da sosyal aktivite ile değerlendiriyor. Merkez içerisinde bulunan Playstation oyun odası ve masa tenisi alanında vakit geçiren gençler, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a kendilerine sunduğu imkan için teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da gençlik merkezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hem eğitim hem de sosyal anlamda kendilerini geliştirmesi adına yaptığımız çok önemli çalışmalar var. Bu çalışmaların başında gençlik merkezleri gelmektedir. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ni inşa ederek bölgemize bu alanda büyük bir zenginlik kattık. Bölgenin en büyüğü olma özelliği taşıyan bu gençlik merkezimiz gençlerimizle dolup taşmaktadır. Bunun dışında Gazipaşa mahallesi ve çevresinde böyle bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu tespitimiz sonucunda buraya güzel bir gençlik merkezi inşa ettik. Eğitim alanlarının tam ortasında bulunan bu gençlik merkezimiz de gençlerimiz tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Şuanda çeşitli kurs ve aktiviteler bu merkezimizde icra edilmektedir. Gençlerimize büyük önem verdiğimizin altını çizmek istiyorum. Onların ihtiyaçlarını gözeterek projeler yapıyoruz. Onlar da gelecekte kendilerinden sonraki nesillere aynı değeri ve kıymeti vereceklerdir.”