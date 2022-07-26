Bu kapsamda Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri Ravza Cami Yaz Kur’an kursunda eğitim gören çocuklarla cami avlusunda bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz’un da katılım sağladığı etkinliklerde matrak, yüz boyama, halat çekme, palyaço ve eğitsel oyun istasyonları kuruldu.

Etkinlikte bir açıklama yapan gençlik spor il müdürü cemil boz gençlerin ve çocukların her zaman yanlarında olduklarına dikkat çekti.

Ardından Ravza Cami İmam Hatibi Arif Çelebi ise bu kurslarda çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Birbirinden güzel oyunlarla doyasıya eğlendiklerini ifade eden çocuklar Kur’an kurslarını çok sevdiklerini dile getirdi.

Etkinlikler sonunda camide Kur’an eğitimine katılan çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.