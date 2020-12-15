850 bin tl maaş bağlayacağı müdür arıyor
Sosyete kasabı lakabı ile bilinen Nusret Gökçe'nin dünyanın birçok yerinden restoranları var. Saltbea hareketi ile tüm dünyada popüler olan Nusret Gökçe şimdilerde İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni bir mekan açma hazırlığında.
Nusret Gökçe yeni mekanı için müdür rayışına girdi. Fenomen isim Nusret'in yeni mekanında müdür yapacağı kişiye vereceği maaş ise dudak uçuklatan türden. Nuset Gökçe mekanında yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceği müdür ilanını yayınladı. Nusret Gökçe'nin bu iş için sadece iki şartı var...
Sosyete kasabı lakabı ile bilinen Nusret Gökçe, İngiltere'nin başkenti Londra'da mekanlarına bir yenisini daha eklemek için harekete geçti.
Milliyet'in haberine göre; Dünyanın birçok yerinde restoranı olan Gökçe, şehrin en gözde caddesindeki mekanın tadilatıyla yakından ilgilenirken müdür arayışı için ilan verdiği de ortaya çıktı.
NUSRET GÖKÇE, MÜDÜRE 850 BİN TL MAAŞ VERECEK
Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelen Nusret Gökçe'nin Londra'daki mekanının müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceği ilanları yayınlamaya başladı. Gökçe, sadece iki kriter belirledi.
İşletmede müdür olacak kişinin Türkçe bilmesi ve İngiltere'de 15 yıl iş tecrübesi olması gerektiğini ilanın detaylarında belirtti.
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