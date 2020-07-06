AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal gazeteci Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı.
GENEL 06.07.2020, 16:48 06.07.2020, 19:22
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal ağlarla ilgili düzenleme yapılması gerekliliğine ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, yasalarının ve hassasiyetlerinin dikkate alınmaması durumunda ortaya çıkacak sonuçlara dikkat çekti.
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