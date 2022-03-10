Antalya'da yapılacak üçlü zirve ABD basınında

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başladığından bu yana en üst düzey görüşmeye ev sahipliği yapıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

Söz konusu görüşme, ABD basınında da geniş yer buldu.

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ettiğine" dair ifadesine yer verdi.

Washington Post, CNN, Las Vegas Sun, VOA, US News, CNBC, Politico, MSNBC, USA Today gibi önde gelen gazete ve televizyonlar görüşmeye odaklanmış durumda.

ABD basınında, görüşmenin Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) gerçekleşiyor olmasına vurgu yapılıyor.

ABD basını, Lavrov-Kuleba zirvesinin," savaşan ülkelerin kabine düzeyindeki ilk görüşmesi olduğu" ifadesi ön plana çıkarıyor. Özellikle, Türkiyenin Rusya-Ukrayna çatışmalarının başlamasından bu yana yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüğüne de dikkat çekiliyor.

Zirvenin ateşkes için önemli bir adım olduğu mesajı yer alıyor.