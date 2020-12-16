Asya Pasifik Yayın Birliği Başkan'ı seçildi

57. Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren oy birliği ile ABU Başkanı seçildi.

GENEL 16.12.2020, 14:11 16.12.2020, 14:14
Asya Pasifik Yayın Birliği Başkan'ı seçildi

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılması planlanan 57. Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Genel Kurulu ve bağlantılı toplantıları Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl online platformda düzenlendi.

57. ABU Genel Kurulu Başkanlık seçimleri sonrasında TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren oy birliğiyle ABU Başkanı seçildi. İbrahim Eren, 72 ülkeden 271 üyesi ile dünyanın en büyük yayın birliği olan ABU'nun Başkanlığına Türkiye'den seçilen ilk isim oldu. Eren, 31 Aralık 2023 tarihine kadar ABU Başkanlığı görevini yürütecek.

Bu süreçte ABU Başkan Yardımcılığı koltuğunda 3 isim oturacak. İbrahim Eren'in başkanlığı döneminde yardımcısı olarak Japon Devlet televizyonu NHK'nın Başkan Yardımcısı Masagaki Satoru, Güney Kore Yayın Kurumu KBS'nin Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yang Sung-Dong ile Hindistan Kamu Yayıncısı Prasar Bharati'nin Üst Yöneticisi Shashi Shekhar Vempati görev alacak.

Birçok ülke Eren'in adaylığını destekledi

Asya Pasifik Yayın Birliği Başkanlık adaylığı sürecinde İbrahim Eren, ABU bünyesinde son derece etkin rol alan kuruluşların başında olan Japon devlet televizyonu NHK tarafından Başkanlığa aday gösterildi. Ardından başta Kore Yayıncılık Sistemleri KBS olmak üzere birçok ülkeden Eren'in adaylığına güçlü destek geldi.

İbrahim Eren'in ABU Başkanlığına seçilmesinde, Genel Müdür olduğu dönemde TRT'nin giderek artan başarı grafiği, yurt dışı ses getiren etkinlikleri ile farklı dillerde gerçekleştirilen etkin yayıncılığı önemli bir etken oldu.

ABU Başkanlığına seçilmesinin ardından bir açıklama yapan İbrahim Eren, dünyanın en büyük yayın birliğine böylesine güçlü bir destekle başkan seçilmenin gurur verici olduğunu belirterek, "Bu başarı, ülkemizin gücünden ve TRT olarak uluslararası arenadaki etkimizden kaynaklanıyor. Tüm ABU üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Eren'in Başkanlık Süreci

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, 5 Ekim 2018 tarihinde Türkmenistan'da gerçekleştirilen 55. ABU Genel Kurulu sırasında oy birliği ile ABU Başkan Yardımcılığına seçilmişti ve halen bu görevi sürdürüyordu.

Eren, dönemin ABU Başkanı ve aynı zamanda Japon Yayın Kurumu NHK Başkanı Ryoichi Ueda'nın kurumundaki görevinden ayrılmasıyla 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren en kıdemli başkan yardımcısı olarak ABU Başkanlığı görevini fiilen yürütmekteydi. Başkanlık görevini vekaleten yürüttüğü dönemde İbrahim Eren, tüm ABU toplantılarına başkanlık etmişti.

Asya Pasifik Yayın Birliği

ABU, 72 ülkenin yayın kuruluşlarından oluşan 271 üyesi ile dünyanın en fazla üyeye sahip ve en büyük yayın birliği durumunda.

Üyeleri ile yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye ulaşan ABU, kurulduğu 1964 yılından bu yana yayıncılığı geliştirmek için çalışıyor, yayın kuruluşları arasında işbirliğini teşvik ediyor, ortak projeler üretilmesini sağlıyor.

TRT, ABU'nun en üst düzey yönetim organı olan 17 üyeli yönetim kurulunun 7 dönemdir üyesi durumundaydı.

#asya pafisik yayın birliği #ibrahim esen
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