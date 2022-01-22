Buzlanmada ve karda yürürken dikkat edilmesi gereken hususlar!
Meteorolojiden gelen uyarılarla birlikte Kahramanmaraş’ta hafta boyunca yoğun kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.
GENEL 22.01.2022, 12:31 22.01.2022, 19:02
Durum böyle olunca zemin oluşan kayganlık yayalara zor anlar yaşatıyor.
Konuyla İlgili açıklamalarda bulunan Uzman Fizyoterapist İmran Kandeğer, buzlanmada ve karda yürürken dikkat edilmesi gereken hususları Aksu Haber’e anlattı.
Namaz Vakti 22 Ocak 2022
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Puan Durumu
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|P
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|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Adana Demirspor
|23
|37
|4. Fenerbahçe
|23
|37
|5. Beşiktaş
|23
|36
|6. Başakşehir
|22
|35
|7. Alanyaspor
|22
|35
|8. Hatayspor
|22
|35
|9. Sivasspor
|23
|31
|10. Kayserispor
|22
|31
|11. Gaziantep FK
|21
|31
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|13. Galatasaray
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|27
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|15. Göztepe
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|23
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|22
|21
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|22
|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
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|45
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|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
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|6. Bandırmaspor
|20
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|20
|33
|8. Adanaspor
|20
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Gençlerbirliği
|21
|26
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|21
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|32
|9. Brighton
|21
|29
|10. Aston Villa
|21
|26
|11. Leicester City
|19
|25
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Southampton
|21
|24
|14. Brentford
|23
|24
|15. Leeds United
|21
|23
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|20
|14
|19. Newcastle
|21
|13
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|21
|45
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Villarreal
|22
|32
|7. Barcelona
|20
|32
|8. Rayo Vallecano
|20
|31
|9. Valencia
|21
|29
|10. Athletic Bilbao
|21
|28
|11. Espanyol
|22
|27
|12. Celta Vigo
|21
|26
|13. Osasuna
|21
|25
|14. Granada
|21
|24
|15. Elche
|21
|22
|16. Getafe
|21
|21
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|21
|17
|20. Levante
|21
|11