CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması için kararname hazırlandığında açılmaması için itirazlarda bulunmayacağını açıkladı.

Şimdi bu olayı büyütüp bu olayı Türkiye’nin, dünyanın gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok. Sen eğer bunu kullanıyorsan siyaseten, “Bunu ben açtığımda takdirde, cami olarak açtığım takdirde oyum artacaktır” diyorsan ve hedefi böyle koyup, “Acaba ben bunu söylediğimde CHP bana itiraz eder de ben de buradan oy devşiririm” diye düşünüyorsa, hayır bunu düşünmesin. Otursun, hemen kararnameyi imzalasın.

Barolara yönelik yeni yasa teklifini de değerlendiren kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

Şimdi bu parçalanmayı savunmada yapmak istiyorlar, yani barolarda yapmak istiyorlar. Son derece tehlikeli ve doğru değil. Biz bu konuda barolardan yanayız. Parlamentoda gelen kanun teklifinin de yasalaşmaması için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. "