Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve eşine geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti

GENEL 02.10.2020, 13:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve eşine geçmiş olsun dileği

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump yeni tip koronavirüse yakalnadı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Donald Trump ve Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karantina dönemini sorunsuz atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #koronavirüs #ABD Başkanı Donald Trump #Melania Trump
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