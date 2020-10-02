Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ve eşine geçmiş olsun dileği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti
GENEL 02.10.2020, 13:04
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ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump yeni tip koronavirüse yakalnadı.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Donald Trump ve Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karantina dönemini sorunsuz atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.
I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 2, 2020
I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible.
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