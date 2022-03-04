Deniz kızı mumyası keşfedildi

Japonya'da deniz kızı olarak adlandırılan bir deniz canlısının mumyası bulundu.

300 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kızı mumyasının kökeninin bulunabilmesi için test çalışmaları yürütülmeye başlandı.

Tuhaf bir görünüme sahip olan deniz kızı mumyasının 1700'lü yılların başlarından kalmış olabileceği tahmin edildi.

ÜSTÜ İNSAN ALTI BALIK

Fotoğraflanan deniz kızı mumyasının tırnakları, dişleri ve başındaki saçı olduğu gibi dururken, üstünün insana, altının balığa benzemesi dikkat çekti.

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE İNCELENECEK

Deniz kızı mumyası, incelenmek üzere Kurashiki Bilim ve Sanat Üniversitesi'ne ait hayvan hastanesinde bilgisayarlı tomografiye yollandı.