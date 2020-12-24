Deniz Naki Almanya'da tutuklandı

Almanya'da gündem Deniz Naki...

Alman haber sitesi Welt, terör örgütü PKK destek mesajları sonrası Türkiye'de ırkçılığa maruz kalıyorum diyerek Almanya'ya kaçan eski Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin, uyuşturucu satıcılığından ve çete kurup haraç toplamasından ötürü gözaltına alınıp tutuklandığını duyurdu.

Almanya'da Aachen Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Naki'nin birkaç aydır gözaltında tutulduğu da söylendi.

VUKUATLARI

Türkiye'ye 2013 yılında ilk olarak Gençlerbirliği'ne gelen ve birçok kez terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alan Deniz Naki bu süreçte sosyal medya hesaplarından yaptığı terör örgütünü öven paylaşımları yüzünden Ankara'da saldırıya uğramıştı.

PEŞMERGE KIYAFETİYLE NEVRUZ KUTLADI

Gençlerbirliği ile yolları ayrılan ve bir süre kulüpsüz kalan Deniz Naki daha sonra Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştı. Burada terör örgütüne olan sempatisini daha da gün yüzüne çıkaran futbolcu 2016'daki nevruz kutlamalarına peşmerge kıyafeti ile katılmıştı.

YGP'YE DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon yaptığı Afrin'deki YPG'li teröristlere destek çıkan Naki, Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak mitinge herkesi sosyal medyadan davet etmişti.