Hatay'da akılalmaz olay! damat gelini dövdü

Hatay'ın Belen ilçesi Gedik mevkiinde düğüne giden çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

GELİNİ DÖVDÜ

Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tekme tokat dövdü.

Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

GELİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ekiplerin olay yerine intikal ettiğini ve gelinin şikayetçi olduğunu duyuran valilik, "Belen İlçemizde yolda seyir halinde ilerlerken gelin ve damadın araçtan inerek yol üzerinde tartışmaları üzerine, olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden yaptıkları gelin ve damat kavgası şeklinde gelen ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alınmış, daha sonra gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" açıklamasında bulundu.