Pandemi döneminde ebeveyn-çocuk ilişkisi

Pandemi nedeniyle tüm dünya zor günlerden geçiyor. Ev karantinasında çoğu aile sorunlarıyla yüzleşirken, çocuklarıyla her zamankinden fazla vakit geçiren ebeveynler ise çocuklarıyla iletişim sorunu yaşadıkları için stresli zamanlar geçiriyorlar.

Süreç , çocukların akranlarıyla bir arada olmasını neredeyse imkânsız hale getirdiği için ebeveynler, kardeşler ve diğer aile üyeleri, gerçek yüz yüze sosyal iletişim için çocukların tek çıkış noktaları haline geldi.

Aileyle daha fazla zaman geçirmenin faydaları tartışılmaz olsa da çocukların pandemi dönemindeki sosyal izolasyonun etkilerini hissetmeleri kaçınılmaz

Kısa vadeli sosyal mesafenin çocuklar üzerinde az miktarda etkisi olması beklenirken, uzun vadeli izolasyon bazı riskleri oluşturabileceği düşünülüyor. Peki biz bu risklerden nasıl korunacağız? Büyük şehir belediyesinden Psikolog Zeynep SANDALOĞLU YAŞANAN ZORLU SÜRECİ Aksu Haber’e anlattı.