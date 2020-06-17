Pençe-Kaplan Operasyonu başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını, "Kahraman komandolarımız Haftanin'de" mesajıyla duyurdu.
GENEL 17.06.2020, 01:29 17.06.2020, 01:37
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını, "Kahraman komandolarımız Haftanin'de" mesajıyla duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." açıklamasını yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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