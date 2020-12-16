PKK'dan peşmergeye saldırı!

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye üzerinden Irak'taki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi.

GENEL 16.12.2020, 13:16
PKK'dan peşmergeye saldırı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye sınırı üzerinden Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırdığını belirterek, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında yıllardır PKK/YPG'ye silah ve çeşitli yardımlarda bulunduğunu söyledi.

"Yaklaşık bir buçuk saat ağır silahla vahşi bir saldırı gerçekleştirildi"

Lezgin, Erbil'deki Peşmerge Bakanlığı binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK'nın Suriye sınırında IKBY'ye sızma girişimi ve sonrasında çıkan çatışmayla ilgili bilgi verdi.

Irak ile Suriye sınırında Peşmerge'nin denetiminde bulunan bölgede gece saatlerinde hiç beklenmedik bir durum yaşandığını belirten Lezgin, şunları söyledi:

"8 kişilik bir grup silahlı PKK'lı Suriye üzerinden kaçak yollarla bölgeye girmek istedi. Sınır üzerindeki grup, Peşmerge güçlerince fark edildi. Suriye'nin kuzeyi ile o bölge arasında geçişlerin resmi kapılar üzerinden yapıldığını zaten herkes biliyor. Ancak bu silahlı grup, nehri geçip Kürdistan Bölgesi'ne gizli bir şekilde sızmak istedi."

Grubun geçişine izin verilmemesi üzerine yerel saatle 04.00 sularında Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Lezgin, "50-60 kişiden oluşan YPG'li bir grup, o bölgede bulunan Peşmerge noktasına saldırı düzenledi. Yaklaşık bir buçuk saat ağır silahla vahşi bir saldırı gerçekleştirildi. Peşmerge de noktasını savunmak için saldırıya karşılık verdi ve sonuç itibarıyla yüzleri kara bir şekilde yenilerek Suriye topraklarına geri döndüler" dedi.

"YPG'nin PKK'nın yönlendirmesi ve talimatı doğrultusunda hareket ettiği herkesçe çok iyi biliniyor" diyen Lezgin, şöyle konuştu:

"Maalesef, uluslararası koalisyon güçleri de kaç yıldır terör örgütü DEAŞ ile mücadele adı altında ağır silahları bu güçlere peşkeş çekiyor. Bu vesileyle Peşmerge Bakanlığı olarak uluslararası koalisyon güçlerine gece yaşanan saldırıya ilişkin tavırlarını ortaya koymaları ve şiddetle kınamaları çağrısında bulunuyoruz."

Peşmerge güçlerine kendilerini savunma talimatı 

YPG/PKK güdümündeki SDG'nin sözde Genel Komutanı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Peşmerge ile PKK arasında 13 Kasım'da çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamasına da değinen Lezgin, Abdi ve arkadaşlarının söylem ve fikirlerinde özgür olmadıklarını, tüm açıklamaları ve yönlendirmelerin Kandil'deki hocaları tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Lezgin ayrıca, tüm Peşmerge güçlerine, PKK veya başka bir gayriresmi gücün saldırısı halinde kendilerini savunma talimatı verdiklerini belirtti.

Lezgin, saldırındaki ölü ve yaralı sayısı hakkında ise detay vermedi.

#pkk #Peşmerge #saldırı
Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Namaz Vakti 16 Aralık 2020
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:33
İkindi 15:02
Akşam 17:22
Yatsı 18:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11