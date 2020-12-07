PKK kış üstlenmesine operasyon!
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı.
GENEL 07.12.2020, 13:42 07.12.2020, 13:46
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlara devam ediliyor.
Genç ilçesi Sağgöze köyü kırsalında 40 tim ve 535 personel ile düzenlenen operasyonda, terör örgütünün kullandığı 6 depo ve 7 sığınak tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Söz konusu depo ve sığınaklarda ele geçirilen uyuşturucunun yanı sıra 900 adet 7,62 milimetre fişek, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 güneş paneli, 1 akü, 10 büyük tüp, 9 küçük tüp ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesine de el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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