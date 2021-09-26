Seçim sonuçları Almanya-Türkiye ilişkilerinin seyrini belirleyecek

Ekonomik ve ticari ilişkiler, Almanya'da yaşayan Türkler, 2015 yılından bu yana devam eden göç odaklı güvenlik işbirliği...

Bu başlıklar Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerindeki temel noktalardan bazıları.

Başbakan Merkel sonrası bu ilişkilerin nasıl devam edeceği hangi yöne evrileceği kurulacak yeni hükumete bağlı olacak.

İlişkilerin seyri koalisyona bağlı

Kimi uzmanlara göre, koalisyon seçenekleri arasında yer alan Sosyal Demokratlar öncülüğündeki bir sol blok hükumetiyle iki ülke ilişkileri olumsuz seyredebilir.

SETA Berlin temsilcisi Zafer Meşe bu durumu değerlendirdi:

"Özelikle sol partinin de parçası olması durumundaki ki bu konuda sosyal demokratlar bu opsiyonu da göz ardı etmiyor. Ama muhtemelen olmayacak ama olursa da çok ciddi Türk Alman ilişkilerine yara verebileceğini düşünüyorum"

“Hristiyan Birlik Partilerinin koalisyonunda politika değişmez”

SETA Berlin Temsilisi Zafer Meşe'ye göre, Merkel dönemindeki ilişkilerin aynı düzeyde devam etmesi Hristiyan Birlik Partilerinin liderliğindeki bir hükumetle kolaylaşacak.

"CDU'nun dahil olduğu her türlü koalisyonda ilişkilerin olumlu seyredebileceğini düşünüyorum. Laschet zaten Türkiye’yi bilen Türkiye’ye yakın birisi. Merkel ile son 3-4 yılında ağırlıklı olarak geliştirilen ve kapsamı da geliştirilen bu ilişkilerin daha da iyi bir seviyeye gelebileceğine inanıyorum."

Almanya'da kurulacak yeni hükumetin ekonomi politikaları, belirleyeceği yeni yol haritası da Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

“Koalisyondan bağımsız olarak iş birliği artarak sürecek”

TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok'a göre iki ülkenin tarihe dayalı sinerjik ekonomik ilişkileri kurulacak koalisyondan bağımsız olarak artabilir.

"Ben ümitli olarak görüyorum koalisyonun nasıl şekilleneceğinden bağımsız olarak özellikle sanayi konusunda iki ülkenin işbirliğini artırarak devam edeceğini ve şu anda belki Türkiye için gündemde olmayan hidrojen ve elektrikli batarya konularında da bir şekilde bir sinerji yaratacağı şekilinde bir öngörümüz bulunuyor."

Uzmanlar, Almanya'da seçim sonrası yapılacak koalisyon müzakereleri ve sonrasında oluşturulacak hükumet programının en az iktidarın kendisi kadar önemli olacağı görüşünde.

Koalisyon ortaklarının buluşacağı ortak metin, önümüzdeki dört yıla ilişkin Alman hükumetinin izleyeceği yol haritasını gösterecek.