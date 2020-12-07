Sosyal Medya dolandırıcıları yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada sahte hesap açan ve vatandaşları oto yedek parça satma bahanesiyle dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay teknik takip yapan ekipler, 11 şüphelinin adreslerini belirledi. 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 11 zanlı emniyete götürüldü.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinde oto yedek parça satma bahanesiyle 41 ilde 82 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen 1'i kadın 11 zanlı adliyeye sevk edildi.