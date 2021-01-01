Soylu’dan Mehmetçiğe sürpriz ziyaret!
Yeni yıla Mehmetçik ile birlikte giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2021’in ilk sabahından” notuyla Mehmetçikle olan fotoğraflarını paylaştı.
GENEL 01.01.2021, 10:07 01.01.2021, 17:12
Yeni yıla üs bölgesinde nöbet tutan askerlerle girdi
Erdoğan’dan Mehmetçiğe tebrik!
Yeni yılın ilk dakikalarında askerlere hitap etti
2020’nin son dakikalarında üs bölgesine helikopterle giden içişleri bakanı Süleyman soylu Mehmetçiğe sürpriz yaptı
Van’ın çatak ilçesi kırsalındaki üs bölgesini ziyaret eden bakan soylu nöbet noktasında Mehmetçikle sohbet etti
Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’da soylunun telefonundan Mehmetçikle görüştü. Türkiye’nin kahramanları yeni yıla cumhurbaşkanının bu sözleriyle girdi
Bakan soylu geceyi üs bölgesinde geçirerek yeni yılın ilk kahvaltısını da Mehmetçikle yaptı
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