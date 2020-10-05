'Tabuları yıkıyoruz' diyerek erkekler için bunları tasarladılar!
Gucci, yeni tasarladığı erkekler için turuncu ekoseli elbise için cinsiyet kalıplarını bozmayı hedeflediğini söyledi. 90'ların grunge görünümlerinden ilham aldıklarını dile getirdikleri elbisenin fiyatı ise Türk lirası ile 17 bin TL (1.700 sterlin)
Lüks tasarım markası Gucci, 'erkeksi cinsiyet kimliğini şekillendiren toksik klişeleri bozmayı' amaçladıklarını söyledikleri tasarımla gündemde. Moda devi, erkekler için turuncu bir ekose elbise satıyor. '90'ların grunge görünümlerinden' ilham aldığını söyleyen marka, 'tartan pamuklu uzun önlük gömleği' 1.700 £ (17 bin TL) fiyatla satışa çıkardı.
'Tartan pamuklu uzun önlük gömleği' 1.700 £ fiyatla satılıyor ve '90'ların grunge görünümlerinden' ilham aldığı ve beline bağlı saten fiyonklu olduğu söyleniyor.
Kısa kollu ürün ayrıca inci düğmeler, önlük nakış, belinde saten kurdelası ve 'kontrast' Peter Pan yaka ayrıntısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Gucci, online olarak yayınladığı açıklamasında, erkeksi cinsiyet kimliğiyle ilişkili yaygın olarak benimsenen fikirlere meydan okumayı umduğunu belirtir.
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