Trump’ın koronavirüse yakalanması akıllara The Simpsons’daki o sahneyi getirdi!

ABD'nin en uzun soluklu dizisi Simpsonlar'ın (The Simpsons) bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesi, diziyi hayranlarının gözünde özel kılıyor. Daha önce korona virüs, facetime, akıllı saat, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para hatta Donald Trump'ın başkan seçileceğini bilen dizi bu sefer de ABD Başkanı'nın corona virüse yakalanmasıyla gündemde. Dizinin bir bölümünde 27 Ağustos 2020'de Trump'ın öldüğü konu edildiği için sosyal medya bu sorunun yanıtını arıyor. Simpsonlar, Donald Trump'ı corona virüse yakalanacağını bildi mi?

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Dünyaca ünlü kült çizgi film Simpsonlar (The Simpsons) kehanetleriyle sosyal medyaya konu olmaya devam ediyor. Dizi, Donald Trump'ın başkan seçileceği konusunu önceden işlemesi Trump'ın öldüğü iddialarıyla da gündeme gelmişti. Ancak ölüm tarihi olarak işaret edilen 27 Ağustos 2020’de Trump, 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için aday gösterilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüsüne yakalandığını duyurması ardından Simpsons kehanetlerindeki ölüm sahnesi bir kez daha gündeme geldi.

SİMPSONLAR KEHANETLERİ

Simpsonlar (The Simpsons) bazı bölümlerinde işledikleri konuların ve olayların gerçek olmasıyla zaman zaman gündeme geliyor. İşte şimdiye kadar diziye konu olan ve gerçek olan olaylarıyla Simpsonlar kehanetleri...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından, Simpsonlar'ın eski bir bölümü sosyal medyada konuşuldu.

Dizinin ilk sezonundaki The Telltale Head adlı bölümde Bart Simpson, çizgi dizinin kurgusal kasabası Springfield'ın kurucusu Jebediah Springfield'ın heykelinin başını kesiyor. ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı protesto hareketinde göstericiler, Boston'daki Waterfront Parkı'nda bulunan Kolomb heykeline saldırmıştı. Jebediah Springfield'ın heykeli gibi, heykelin başı gece yarısı sökülmüştü.

Daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerini önceden ele almasıyla ünlü Simpsonlar (The Simpsons) animasyonu dizisi, kripto para konusunda gelecek hakkında yorumda bulundu.

Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüse yıllar önce yer verdiğini düşünüyor. Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.

1993’teki bir bölümde ise duvardaki tabloda ikiz kulelere benzer bir yapının dumanlar altında olduğu görülüyor.

Ayrıca, Star Wars’ın yeni filmlerinin çekileceğini de bilmişti.