Vedat Albayrak Judo Grand Slam'de birinci

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Judo Grand Slam'de Vedat Albayrak, ilk turda maç yapmadı.

FİNALDE HIRVAT RAKİBİNİ YENEREK BİRİNCİ OLDU

İkinci maçında Özbek, çeyrek finalde Azerbaycan, yarı finalde Kanadalı ve final müsabakasında Hırvat rakiplerini yenerek birinci olmayı başardı.

Bakü Grand Slam’de yarın erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamiye çıkacak.