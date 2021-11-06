Vedat Albayrak Judo Grand Slam'de birinci
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Judo Grand Slam'de milli sporcu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda birincilik kürsüsüne çıktı.
GENEL 06.11.2021, 23:16
Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Judo Grand Slam'de Vedat Albayrak, ilk turda maç yapmadı.
FİNALDE HIRVAT RAKİBİNİ YENEREK BİRİNCİ OLDU
İkinci maçında Özbek, çeyrek finalde Azerbaycan, yarı finalde Kanadalı ve final müsabakasında Hırvat rakiplerini yenerek birinci olmayı başardı.
Bakü Grand Slam’de yarın erkekler +100 kiloda Cemal Erdoğan tatamiye çıkacak.
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