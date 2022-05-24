Yağışlı hava yurdu terk ediyor, sıcaklıklar artıyor

Yağışlı hava 1 gün daha etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Yarından itibaren yağışlı hava etkisini kaybedecek. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sağanak görülecek

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, yağışlı hava kütlesinin yurdun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olduktan sonra yarın yurdu terk edeceğini söyledi.

"Bugün Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz."

3 büyükşehirde de sıcaklık artıyor

3 büyükşehirde hava, hafta ortasından itibaren ısınacak.

İstanbul'da 24 derece olan hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıkacak.

Ankara'daki serin hava etkisini yitirecek ve termometreler 29 dereceyi gösterecek.

İzmir'de ise hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 35 dereceye yükselecek.