Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları 2021'de devam edecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını verdi.

GENEL 07.12.2020, 12:11 07.12.2020, 15:53
Zorunlu trafik sigortası tavan fiyatları 2021'de devam edecek

Kurum tarafından hazırlanan genelge, sigortacılık sektörüne iletildi. Buna göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.

Genelge 1 Ocak 2021'de geçerli olacak

Söz konusu genelge, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını belirledi. 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.

Trafik sigortalarında azami prim uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Geçen süre zarfında, bu uygulama sayesinde motorlu araç işletenlerinin kanunen yaptırmakla mükellef oldukları zorunlu trafik sigortalarına makul primlerle erişebildiği gözlemlendi.

Kaynak:TRT Haber

#trafik sigortası #zorunlu #2021 #Devam
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:27
Öğle 12:29
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Karagümrük 11 17
6. Göztepe 10 15
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Malatyaspor 10 13
12. Antalyaspor 11 13
13. Rizespor 10 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Hatayspor 8 12
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 10 9
18. Kayserispor 10 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P