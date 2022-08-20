Kaza, Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. Akülü tekerlekli sandalyesiyle sokakta ilerleyen 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye hızla geri manevra yapan otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil arasında kalan Sebahattin İnce yaralandı. Sürücüsü önce aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı güvelik kamerasına yansıdı

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan otomobil sürücüsü, akülü engelli aracına çarpıyor. İki otomobil arasında sıkışan engelli Sebahattin ince yaralanıyor. Kaz yaptığını fark edip aracından inen sürücü kazaya baktıktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis, plakası tespit edilen ve olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.