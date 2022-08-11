Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gezici Kütüphane, yaz aylarında da şehrin muhtelif yerlerinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Şehrin özellikle kırsal bölgelerinde kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane, Dulkadiroğlu Aslan Bey Mahallesi’nde Pekeller Camii Kur’an Kursu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Gönüllü üniversite öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara Gezici Kütüphane tanıtıldı, kütüphane kuralları ve bilgiye ulaşma yöntemleriyle ilgili bilgiler aktarıldı. Renkli anlara sahne olan etkinlikte, katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Çeşitli oyunlar, yarışmalar ve etkinliklerle doyasıya eğlenen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.