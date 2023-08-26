Uygunsuzluk tespit edilen 3 binin üzerindeki işletmeye toplam 75 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca denetimler sonrası açıklamalarda bulundu.

Karaca, denetim sonrasında yaptığı açıklamada, 21 Ağustos itibarıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla, toplu tüketim yerleri, otel, lokanta, restoran gibi yerlerdeki denetimlerini biraz daha sıkılaştırdıklarını belirterek, "Denetimlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla yapıyoruz. İstanbul ilimizde 130 bin 500 gıda işletmemiz var. Bu işletmelerde 2023 yılı içerisinde yaklaşık 155 bin denetim gerçekleştirdik. Yine İstanbul'da 56 bin civarında toplu tüketim yeri var. Bunlarda da yaklaşık 66 bin adet denetim yaptık." diye konuştu.