Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Valilik, Türkoğlu Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası iş birliğiyle Türkoğlu’nda kurulması planlanan Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Gıda OSB) projesinde önemli bir aşama kat edildi. Yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Gıda OSB, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2023 Yılı Yatırım Programı’na alındı. Bu önemli gelişmenin ardından yapılacak iş ve işlemlerin yol haritasının belirlenmesi için Gıda OSB 2023 Yılı 1. Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; Gıda OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Arif Şen, Müteşebbis Heyeti üyeleri ve paydaş kurum temsilcileri de yer aldı.

Çok Önemli Bir Aşama Geride Bırakıldı

Toplantıda konuşan Gıda OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Arif Şen, “Öncelikle 2023 Yılı Yatırım Programı’na alınan Gıda OSB projemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli gelişmeyle birlikte projemizin inşa süreci çok daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Ayrıca, proje için son derece önemli bir aşama olan 80 hektarlık taşınmazın Gıda OSB’ye devir işlemini de tamamladık ve parselasyon çalışmaları için hazır hale getirdik. İnşallah parselasyon çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte yatırımcılarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Altyapı Projelerimizin Tamamlanmasını Hedefliyoruz

Gıda OSB Müteşebbis Heyeti Üyesi ve Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Erdoğan Emrah Hatunoğlu da toplantıda, proje kapsamında hayata geçirilen ve planlanan çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Hatunoğlu: “Tüzel kişiliğin kurumsal kapasitesinin oluşturulması, bölge planı ve altyapı projelerinin ihale edilmesi, tapunun tüzel kişiliğe devrinin alınması ve projemizin 2023 Yılı Yatırım Programı’na dâhil edilmesi gibi gelişmeler dikkate alındığında henüz 1 yaşında olan Gıda OSB’mizin bu yüksek performansı bizleri sevindirmektedir. 2023 yılında da çalışmalara hız vererek, bölge planımızın onaylanmasını ve altyapı projelerimizin tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Binlerce Hemşehrimizin İstihdamına Olanak Sağlayacak

Gıda OSB projesinde çok büyük aşamalar kat edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sunduğumuz çalışmalar ve yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Gıda OSB projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2023 Yılı Yatırım Programı’na alındı. Bu çok önemli gelişmeyle birlikte projemizin yapım aşaması çok daha hızlanacak. 80 hektar alana sahip Gıda OSB’mizin altyapısı da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle yapılacak. Şehrimizin gıda üretiminde ve ekonomik anlamda kalkınmasına önemli katkıda bulunacak olan bu projemiz ayrıca binlerce hemşehrimizin de istihdamına olanak sağlayacak. Gıda OSB projemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.