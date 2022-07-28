Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile savaş mağduru insanlara eğitim ve girişimcilik konularında çeşitli imkanlar sunan, burs desteği veren ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Hollanda merkezli kuruluş SPARK Vakfı iş birliğinde “Girişimciler İçin Müfredat Geliştirme Çalıştayı” gerçekleştirildi.

KSÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü koordinesinde SPARK yetkilileri ve ilgili akademisyenlerin katılımıyla KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

SPARK Vakfının KSÜ’ye ve öğrencilere verdiği destekleri hatırlatan Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, Girişimciler İçin Müfredat Geliştirme Çalıştayı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek “Bu yaz döneminde SPARK Vakfı ile üniversitemiz arasında güzel bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Üç gün sürecek bu etkinlikte üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında girişimcilik dersi veren hocalarımıza bununla ilgili, yani girişimciliğin anlam ve önemi yanında müfredat geliştirme çalışmaları konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması seminerleri gerçekleştirilecek. Özellikle çağımızda girişimciliğin çok önemli bir yeri var. Bu noktada girişimcilik dersinin amaçları, bu amaçlara ulaşmak üzere kazandırılacak davranışlar, bu davranışları kazandırmak üzere işlenecek konular ve konular işlenirken yöntemlerle değerlendirmenin bir müfredat geliştirme başlığı altında işleneceği çalıştayın ben üniversitemize çok önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor, SPARK kuruluşu yetkililerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

KSÜ’den 18 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen ve 2 gün süren Girişimciler İçin Müfredat Geliştirme Çalıştayı’nda girişimcilikle ilgili açılacak olan seçmeli dersin müfredatı belirlenecek ve bu müfredat kapsamında bir ders kitabı ortaya çıkarılacak.