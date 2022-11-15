Kahramanmaraş tarihinin en hareketli seçimlerinden birini yaşayan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde KMTSO Başkan Adayı Mustafa Buluntu’ya destek mesajları tüm hızıyla sürdü. Turizm sektörünün önde gelen isimlerden ve kentin tanıtımı noktasında fedakârca görev yapan Büyükdereli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Mustafa Buluntu ile her sektörün kendi sektör temsilcileri tarafından temsil edileceğini ve her sektörün sorunlarının daha hızlı çözüleceğine inandığını söyledi.

HER SEKTÖR KENDİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN TEMSİL EDİLECEK

Kahramanmaraş’ın çok güçlü bir şehir olduğunu ve bu gücü tüm sektörlerde görmek istediklerini, seçimlere damga vuran asıl konunun ise sektörlere vereceği güç olması gerektiğini belirten Otel Germanicia Yönetim Kurulu Üyesi, Kahramanmaraş Kültür Turizm Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhan Büyükdereli, “kentin sanayisi gibi diğer sektörlerin de ticaret tarafından canlanmasını kentin katma değerinin büyümesini istiyoruz. Şu anda yapılan Ticaret Odasının yönetiminde nasıl ki ben turizmci ve gastronomi sektörünün temsilcisi olarak tekstil komitesinin başkanı olamıyorsam ve tekstil ile ilgili kararlar alamıyorsam turizm ve gastronomi alanında da tekstil komitesinden ya da başka bir sektörün temsilcisinin karar vermesini çok sağlıklı bulmuyorum.” Dedi.

AJANS MANTIĞI GİBİ ÇALIŞILIP DAHA İLERİYE GİTMELİYİZ

KMTSO Başkan Adayı Mustafa Buluntu başkanlığında şehrin katma değerini yükseltecek hareketler yapmayı, bir ajans mantığı gibi çalışıp markalaşma ve profesyonelleşme anlamında daha ileriye gitmeyi hedeflediklerini de belirten Büyükdereli şöyle konuştu, “KMTSO seçimlerinde Mustafa Buluntu’yu destekliyorum, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasını daha vizyonlu bir bakış açısıyla yönetileceğine inanıyorum. İlerleyen süreçte küçük komisyonlar halinde, sektörün aktif aktörlerin içerisinde olduğu daha etkin ve daha profesyonel ajans gibi çalışan bir sistemle Ticaret ve Sanayi Odasının yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum.

GÜÇLÜ YANLARIMIZ KORUNSUN

Güçlü yanlarımızın korunması gerektiğini ama güçsüz yanlarımızın da güçlü yanlarımız seviyesine çıkması için çalışılmasını çok önemsiyorum. “Zamanın ruhu” diye bir kavram var zamanın ruhunu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Bugün 20-30 yıl önce sanayinin büyümesi ile beraber ticaret kısmı çok küçüktü ama bugün zamanın ruhu değişti ve ticaret kısmı da büyüdü. Nasılki fabrikalara organize sanayi alanı gerekiyorsa ticaret kısmında da yüz metrekare dükkânı olan bir işletmecinin üç yüz metrekareye, üç yüz metrekare olanın bin metrekareye ihtiyacı var, aslında bunu çok iyi algılamamız gerekiyor.

DEĞERLERİMİZ İYİ KULLANIRSAK ŞEHRİMİZİ ÇOK İYİ NOKTALARA GETİRİRİZ

Kahramanmaraş’a bakarsak şehrimizde coğrafi bir şansımız var, Kahramanmaraş’ın hem kültürü, hem tabiatı, hem inanç turizmi, hem coğrafyası ve gastronomisi çok çok önemli ve kıymetlidir. Şehrimizde bir de diğer şehirlere oranla baktığımız zaman 3 unsurlu Gastronomide yapılabiliyor, yani bugün şehrimizde dünyanın yemeğini Kahramanmaraş pişiriyor dediğimizde 123 ülkeye gönderdiğimiz çelik endüstrisinden dolayı şehrimizin bir markası var. Bu geçmişten de geldiği süreçte bakır anlamında zaten vardı. Şehrimizin aslında birçok turizm noktasında etkin rol oynayacak aktörleri var. Biz bunları doğru pazarlamayı başarırsak, doğru ve etkin aktif rol oynayacak kişilerle ve kurumlarla şehrimiz çok daha iyi yerlere gidecek diye düşünüyorum. BEYAZ PUSULADA BULUŞALIM Şehrimiz Ticaret ve Sanayi Odası 19 Kasım seçimlerinde beyaz pusulada Mustafa Buluntu Başkanlığında sektörün gerçek aktörleriyle birleşerek şehrimizi güzel bir noktaya taşımak istiyoruz. Gerçek aktörlerden kastımız sektörü gerçekten bilen tanıyan ve bu işin içinde bizzat bulanan kişilerle şehrimizin daha güzel bir marka haline gelmesini düşünüyoruz. Bu seçimin şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi.





