Şehir genelinde yol yenileme uygulamalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Göksun’un Ericek Mahallesi’nde bulunan Hürriyet Caddesi oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; kazı, dolgu ve temel hazırlıklarının ardından toplamda 1 kilometre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki arterde sıcak asfalt uygulamalarına başladı. Bölgedeki mahallelerin ulaşımda aktif olarak kullandığı arter, ekiplerce baştan sona yenileniyor. Arterde asfalt uygulamalarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek trafik işaretçileri ve yol çizgi çalışmalarıyla Göksun’da onlarca mahallenin ulaşım standardı üst seviyeye çıkarılacak.

Ulaşım Sorunumuz Çözülüyor

Çalışmaların bölgedeki mahalleler için önemine değinen Ericek Mahalle Muhtarı Mehmet Gül, “Mahallemizin içerisinden geçen ve bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan yolumuz uzun yıllardır çok yoğun bir şekilde kullanıldığı için artık deforme olmuştu ve aksamalara neden oluyordu. Bu yolumuz bölge için ulaşımda çok büyük önem taşıyan bir yer. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ilettik. Sağ olsun başkanımızın da talimatlarıyla ekipler yaptığı incelemeler neticesinde mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmalardan tüm mahalleliler çok memnun. Ulaşım sorunumuz çözüme kavuşuyor. Mahallem ve şahsım adına Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.