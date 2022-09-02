Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Göksun ilçesinde çalışma gerçekleştirdiği adresler Yeşilköy, Alıçlıbucak ve Ericek mahalleleri oldu. Ekipler, Yeşilköy Mahallesi ve Ortamış obasını birbirine bağlayan yolda 5 bin metrekarelik kilit parke çalışmalarını tamamladı. İlçe kırsalında yer alan diğer bir mahalle Alıçlıbucak’ta ise Armutlu obasına uzanan 2,5 kilometrelik stabilize (toprak) yolda temel çalışmalarının ardından sathi asfalt uygulaması da tamamlandı. Karadut Mahallesi’nin yaklaşık 4 kilometrelik yolunda ise temel hazırlıkları tamamlanırken, sathi asfalt uygulaması da kısa süre içinde gerçekleştirilecek. Tarımsal üretimin yoğunlaştığı bölgelerde tamamlanan çalışmalar vatandaşların bölgelere ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

11 Mahallenin Yolu Artık Güvenli

Göksun’dan Elbistan’a uzanan Ericek Grup Yolu da bakıma alınan diğer bir yol oldu. Ericek, Çardak, Kamışçık, Kemalpaşa, Tombak, Karadut, Korkmaz, Kale, Saraycık, Karaahmet, Temürağa mahalleleri başta olmak üzere toplamda 11 mahalleyi birbirine bağlayan 14 kilometrelik arterde, deforme olan ve trafikte aksamalara neden olan kısımları 800 ton sıcak asfaltla onarılıyor. Ericek Muhtarı Mehmet Gül ise yapılan çalışmaların yolun güvenliği açısından çok önemli olduğunu kaydetti: “Bu grup yolumuz çok sık kullanılan bir yol. Sürekli kazalar meydana geliyordu. Allah Başkanımız Hayrettin Güngör’den ve emeği geçen herkesten razı olsun. Artık güvenle ulaşım sağlayabileceğiz.”