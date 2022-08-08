Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağlamak için yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Göksun ilçesinde muhtelif bölgelerde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Kazandere grup yolunun 21 kilometrelik kısmında ve Alparslan Türkeş Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki arterde sathi asfalt çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla bölgelerin ulaşım standardı artırıldı.

Çalışmalarımız Aralıksız Sürüyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde ulaşım ağımızı geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, ekiplerimiz tarafından Göksun ilçesinde Kazandere grup yolunda ve Alparslan Türkeş Mesire Alanı’na ulaşım sağlayan arterde gerçekleştirilen asfalt çalışmaları tamamlandı. Tüm ilçelerimizde yol bakım ve onarım çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sezon boyunca gerçekleştireceğimiz yoğun çalışmalarla sorumluluk sahamızda bulunan yolların asfalt ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağız” ifadelerine yer verildi