Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yatırımlarla şehre yeni sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Göksun’da hayata geçirilen ‘Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi’ ile ‘Şehir Meydanı’ projesinin açılış töreni gerçekleştirilecek. 18 Ağustos Perşembe günü Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi’nde düzenlenecek tören, saat 10.00’da başlayacak.

Tüm Hemşehrilerimiz Davetlidir

Açılışı gerçekleştirilecek tesislerin Göksun için önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimize standardı ve konforu yüksek, her yaştan vatandaşımızın istifade edebileceği, yeşil alanı bol sosyal donatı alanları ve tesisler kazandırıyoruz. Göksun’da hayata geçirdiğimiz Arslanbey Millet Konağı ve Bahçesi ile Şehir Meydanı projelerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.