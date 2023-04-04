Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Aksu Haber’e yaptığı açıklamada 100 İle 200 arasında kasabın Hacca görevli olarak gideceğini söyledi.
Kasaplar Odası Başkanı Uyduran mesleğimizle gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi.
Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Aksu Haber’e yaptığı açıklamada 100 İle 200 arasında kasabın Hacca görevli olarak gideceğini söyledi.
Kasaplar Odası Başkanı Uyduran mesleğimizle gurur duyuyoruz ifadelerine yer verdi.
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