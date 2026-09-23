Kars’ta hasta nakli için seyir halinde olan bir ambulans ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, kentin en yoğun noktalarından biri olan Harakani Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi.

Kavşakta Çarpıştılar, Ambulans Direğe Çarparak Durabildi

Edinilen bilgilere göre; M.E. yönetimindeki 36 AAE 160 plakalı acil sağlık ambulansı, aldığı ihbar üzerine hasta almaya gittiği sırada Harakani Havalimanı Kavşağı'nda Ş.Ü. idaresindeki 36 FP 390 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans, yol kenarında bulunan trafik levhası direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık Görevlileri de Yaralandı

Can pazarının yaşandığı kazada ambulans sürücüsü M.E. ile otomobil sürücüsü Ş.Ü.'nün yanı sıra ambulansta görevli sağlık personelleri S.Ö. ve A.F.Ö. yaralandı.

Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların yapılan ilk tetkiklerinde genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşakta aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla yeniden normale dönerken olayla ilgili tahkikat sürüyor.