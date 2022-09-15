İl Danışma Meclis Toplantısı’na AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti eski milletvekilleri ve AK Parti İl Teşkilatı katıldı.

Burada bir konuşma yapan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ımızın her 4 ferdinden birisi AK Parti’nin üyesi durumundadır. Bugün 5. olan sıramızı önce 3. sıraya, daha sonrada liderliğe taşımayı hedefliyoruz. Dedi.