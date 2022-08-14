Aksu habere verdiği özel röportajında “AK Parti'nin 21. Yılını kutlamak hepimiz için bir onur gurur vesilesidir” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş il başkanı Fırat Görgel, konuşmasına şöyle devam etti: “14 Ağustos 2001 yılında artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylemiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu partimizin kuruluşunun artık 21. yılını yaşıyoruz şükürler olsun ki partimiz artık tecrübeli kadroları ile çok ciddi manada oturmuş artık Çok ciddi bir kurumsal kimliği olan ve şükürler olsun ki 21 yılda Cumhuriyet tarihinde daha önce yaşanan 80 yıldan her bir alanda 10 kat daha fazla hizmet üretmiş adeta Türkiye’yi yeniden ihya etmiş bir partinin mensupları olmak ve 21. Yılını kutlamak hepimiz için bir onur gurur vesilesi ben partimizin 21. yılını tebrik ediyorum öncelikle tüm dava yol arkadaşlarımın bu noktada emeği geçen abilerimizin ablalarımızın daha önce görev yapmış abilerimizin ablalarımızın emeklerine sağlık diyorum onların tabii burada partinin buralara gelmesinde 20 yıldır iktidar olmasında çok büyük emekleri var gayretleri var tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hikaye gerçekten çok güçlü biçimde yazıldı ve halen devam ediyor ve İnşallah çok daha uzun süreler devam edeceğini umuyoruz o şekilde o azimle o gayretle çalışıyoruz sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten çok önemli bir liderliği söz konusuydu her zaman o liderliği inşallah daha uzun süreler devam eder ve bu kadrolar daha çok insanlar yetiştirerek bu iktidar yürüyüşünde daha çok yıllar biz kuruluşumuzu kutlarız gerçekten hepimiz için onurlu gururlu bir gün inşallah daha nice yıllara diyorum.”