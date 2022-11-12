Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Başta Olmak Üzere Kent Protokolü, İş İnsanları Ve Davetlilerin Katılım Sağladığı Açılış Töreninde Açılış Kurdelesi Büyük Bir Coşku İle Kesildi.

Sonrasında alpedo kervan lezzet grubu başkanı sami Kervancıoğlu burada mini bir dondurma şovu gerçekleştirdi.

Törene Katılım Sağlayan İş İnsanları ve davetliler Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu Ve Bünyesindeki Gymboree Play&Music’in Çok Özel Ve Gelişmiş Bir Eğitim Kurumu Olduğuna Dikkat Çekerek Başta Kurucu Aslı Erdoğanyılmaz Olmak Üzere Erdoğanyılmaz Ailesine Başarılar Diledi.