Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu dönemde göz sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini belirten özel uğur göz hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı , göz rahatsızlıklarında artış olduğuna dikkat çekti.

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta ilk baharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan polen alerjisi ile enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları dolayısıyla oluşan toz taşınımı göz rahatsızlıklarına davetiye çıkartıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.